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لافروف ينفى أن روسيا تبحث صفقة سرية بشأن سوريا مع السعودية

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لافروف ينفى أن روسيا تبحث صفقة سرية بشأن سوريا مع السعودية لافروف ينفى أن روسيا تبحث صفقة سرية بشأن سوريا مع السعودية

نفى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الاثنين، على نحو غير مباشر أن تكون بلاده بصدد بحث صفقة سرية بشان سورية مع .

وقال لافروف خلال مؤتمر مشترك مع نظيره السورى وليد المعلم فى موسكو اليوم "لا يمكن أن تكون هناك أى صفقات من وراء ظهر الشعب السورى فيما يتعلق بالسياسات التى تنتهجها روسيا".

كانت تقارير إعلامية غير مؤكدة قد زعمت الشهر الماضى أن الرياض عرضت على موسكو صفقات أسلحة بقيمة 15 مليار دولار مقابل عدم قيام موسكو بعرقلة عملية عسكرية دولية ضد حكومة الرئيس السورى بشار الأسد.

يشار إلى أن روسيا تعارض توجيه ضربة لسوريا من جانب الولايات المتحدة على خلفية ما تردد عن قيام القوات النظامية السورية باستخدام أسلحة كيميائية فى ريف دمشق الشهر الماضى ما أسفر عن مقتل عدة مئات من الأشخاص.

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مصر 365

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