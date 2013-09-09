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البرلمان الروسى يصدر بيانا بشأن سوريا غدا الثلاثاء

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البرلمان الروسى يصدر بيانا بشأن سوريا غدا الثلاثاء البرلمان الروسى يصدر بيانا بشأن سوريا غدا الثلاثاء

صرح المتحدث الرسمى باسم البرلمان الروسى (الدوما) سيرجى ناريكشين، بأن البرلمان سيصدر بيانا حول تدهور الوضع فى سوريا غدا الثلاثاء.

وذكرت وكالة انترفاكس الروسية اليوم الاثنين أن الدوما سيبدأ أولى جلساته -لفصل الخريف رسميا غدا الثلاثاء، وثانى جلساته العامة بشأن الأحداث بعد غد الأربعاء، وهو اليوم نفسه الذى سيعلن فيه الكونجرس قراره بشأن الضربة العسكرية ضد سوريا.

وأشار ناركيشين إلى أن لديهم تقديرا محددا لما يحدث فى سوريا، مجددا دعوته للبرلمانيين الأجانب التى أطلقها منذ أسبوعين من أجل التركيز والتحليل العميق للتهديدات والمخاطر التى خلقتها النية فى توجيه الضربة العسكرية إلى سوريا.

وأعرب ناركيشين عن أسفه بشأن غياب الحوار المباشر بين البرلمانيين الروس مع نظائرهم فى الكونجرس الأمريكى، مضيفا أن الأمريكيين ربما رأوا دليلا ضعيفا أولا يعتقدون فى ادعاءات لجنة الأمم المتحدة بشأن استخدام النظام السورى للسلاح الكيميائى.

وأكد أن على الجميع أن يتذكر أنه تم استخدام معلومات خاطئة وبعيدة الاحتمال كذريعة لتوجيه الضربة للعراق من قبل، ولفت ناركشير إلى أن الوضع حول سوريا معقد، لأنه بمجرد استخدام العنف ضد سوريا سيحمل الأمم المتحدة والنظام الأمنى العالمى أضرار جسيمة.

وختم المتحدث الرسمى كلمته بالتأكيد على أن عدد الدول التى تدعم توجيه ضربة عسكرية لسوريا أقل بكثير من الدول التى ترفض التدخل العسكرى.

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مصر 365