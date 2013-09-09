المحكمة العسكرية تؤجل الحكم في مقتل ضباط وأفراد قوة تأمين مطار العريش العسكري إلى 15سبتمبر

كتب : سهاد الخضرى منذ 39 دقيقة

قررت محكمة الإسماعيلية العسكرية برئاسة العميد طارق الفقى، مد أجل الحكم فى القضية رقم 204 -71 لسنة 2013 جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية، والمتهم فيها الطبيبان دكتور محمد حسيب من محافظة دمياط، ودكتور أحمد علام من محافظة الفيوم، والفنيون الثلاث وهم: محمد على محمد محمد، حسام عبد المجيد على الزينى وأحمد عبد العزيز عبد اللطيف الوليلى بالاشتراك والمساعده مع مجهولين آخرين بقتل ضباط وأفراد قوة تأمين مطار العريش العسكرى عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ارتكاب تلك الجريمة وذلك يوم 24 يوليو الماضى لجلسة الأحد المقبل الموافق 15سبتمبر المقبل.

الجدير بالذكر أنه قد ألقى القبض على المتهمين فى شهر يوليو الماضى أثناء عملهما بمستشفى الصدر والحميات بالعريش، حيث كانت المستشفى ضمن نطاق إطلاق نار على وحدة عسكرية قريبة، وهناك شكوك أنه تم إطلاق نار على الوحدة العسكرية من داخل أسوار المستشفى.