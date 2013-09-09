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مقتل 42 شخصاً في اشتباكات بين السنة والشيعة باليمن

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مقتل 42 شخصاً في اشتباكات بين السنة والشيعة باليمن مقتل 42 شخصاً في اشتباكات بين السنة والشيعة باليمن

نشبت اشتباكات بين الاسلاميين السنة والمتمردين الحوثيين الشيعة في اليمن، اليوم الاثنين وتسببت بمقتل 42 شخصاً على الاقل خلال عشرة ايام بحسبما افادت مصادر قبلية ومسؤول .

وياتي تصاعد التوتر بين المجموعتين فيما يواجه الحوار الوطني صعوبات جمة ويفترض ان يختتم اعماله هذا الشهر.

وذكرت مصادر متطابقة  بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية ان المواجهات مستمرة منذ ايام بين مسلحين موالين للزعيم القبلي حميد الاحمر، وهو في الوقت نفسه من قادة التجمع اليمني للاصلاح (حزب اسلامي)، والمتمردين الحوثيين الشيعة في محافظة عمران، شمال العاصمة اليمنية.

وقتل اكثر من 30 شخصا خلال الايام العشرة الاخيرة في مواجهات سجلت في منطقتي عصيمات وعذر، بحسب ما افاد زعيم قبلي.

وعصيمات وعذر تحملان اسمي القبيلتين السنية والشيعية اللتين تقطنانهما.

كما قتل 12 شخصا على الاقل في معارك في منطقة الردمة بالقرب من اب (جنوب غرب صنعاء)، بين الحوثيين والاسلاميين السنة بحسب ما افاد مسؤول محلي.

من جهة اخرى، انفجرت عبوتان الاثنين في صنعاء استهدفتا حافلتين تقلان عناصر من قوات الجو الى الاكاديمية العسكرية بحسب ما افادت وكالة الانباء اليمنية الرسمية.

ولم يسفر الهجومان الا عن اضرار بسيطة.

وكانت عبوة مماثلة استهدفت الشهر الماضي حافلة تقل عناصر من قوات الجو واسفرت عن مقتل جندي واصابة 25 آخرين.

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