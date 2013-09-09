لجنة متابعة الكنائس المحترقة: سيتم ترميم المدارس المعتدى عليها قبل العام الدراسي

أكد الأب رفيق جريش متحدث الكنيسة الكاثوليكية فى تصريح خاص أن هناك عدة لجان على مستوى الكنائس والاديرة ومدارس الراهبات التابعة لطائفة الكاثوليك والتى تم الاعتداء عليها الفترة الاخيرة لإعادة بناءها وترميمها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وأشار الى أنه جارى التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية للاسراع فى الانتهاء من ترميم المدارس وإعدادها قبل بدء العام الدراسى.

وفى سياق متصل أكد الانبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها بالكنيسة الارثوذكسية انه رئيس لجنة المتابعة للكنائس المحترقة والتى تم الاعتداء عليها مؤخرا للتنسيق مع هيئات ومؤسسات الدولة لإعادة بناءها وترميمها.