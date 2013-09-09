أخبار عاجلة

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

لجنة متابعة الكنائس المحترقة: سيتم ترميم المدارس المعتدى عليها قبل العام الدراسي

Google+ Print
لجنة متابعة الكنائس المحترقة: سيتم ترميم المدارس المعتدى عليها قبل العام الدراسي لجنة متابعة الكنائس المحترقة: سيتم ترميم المدارس المعتدى عليها قبل العام الدراسي

صورة أرشيفية

أكد الأب رفيق جريش متحدث الكنيسة الكاثوليكية فى تصريح خاص أن هناك عدة لجان على مستوى الكنائس والاديرة ومدارس الراهبات التابعة لطائفة الكاثوليك والتى تم الاعتداء عليها الفترة الاخيرة لإعادة بناءها وترميمها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وأشار الى أنه جارى التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية للاسراع فى الانتهاء من ترميم المدارس وإعدادها  قبل بدء العام الدراسى.

وفى سياق متصل أكد الانبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها بالكنيسة الارثوذكسية انه رئيس لجنة المتابعة للكنائس المحترقة والتى تم الاعتداء عليها مؤخرا للتنسيق مع هيئات ومؤسسات الدولة لإعادة بناءها وترميمها.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا