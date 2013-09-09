أخبار عاجلة

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

طائرات نظام الأسد تقصف موقعان على الحدود مع تركيا

Google+ Print
طائرات نظام الأسد تقصف موقعان على الحدود مع تركيا طائرات نظام الأسد تقصف موقعان على الحدود مع تركيا

كتب : الأناضول منذ 16 دقيقة

نفّذت طائرات حربية تابعة للنظام السوري عمليات قصف استهدفت موقعين قريبين من الحدود مع تركيا.

وحسب الأنباء التي وصلت من محافظة الرقة شمال سوريا، أن طائرات حربية تابعة لنظام الأسد، استهدفت موقعين في بلدة "تل أبيض" التابعة لمحافظة الرقة السورية، والمقابلة لبلدة "آقجه قلعة" التابعة لولاية "شانلي أورفة" جنوب تركيا.

وأضافت الأنباء، أن القنبلتين اللتين أسقطتهما طائرة حربية، سقطتا في منطقة خالية، وأن صوت الانفجارات الناتجة عن ذلك القصف، سمع في البلدات الحدودية على جانبي الحدود السورية التركية.

مقابل ذلك، أوضحت الأنباء أنه في المنطقة الحدودية، كانت الطائرات الحربية التركية، نفذت عمليات تحليق فوق المناطق الحدودية مع سوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟

8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية