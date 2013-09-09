طائرات نظام الأسد تقصف موقعان على الحدود مع تركيا

كتب : الأناضول منذ 16 دقيقة

نفّذت طائرات حربية تابعة للنظام السوري عمليات قصف استهدفت موقعين قريبين من الحدود مع تركيا.

وحسب الأنباء التي وصلت من محافظة الرقة شمال سوريا، أن طائرات حربية تابعة لنظام الأسد، استهدفت موقعين في بلدة "تل أبيض" التابعة لمحافظة الرقة السورية، والمقابلة لبلدة "آقجه قلعة" التابعة لولاية "شانلي أورفة" جنوب تركيا.

وأضافت الأنباء، أن القنبلتين اللتين أسقطتهما طائرة حربية، سقطتا في منطقة خالية، وأن صوت الانفجارات الناتجة عن ذلك القصف، سمع في البلدات الحدودية على جانبي الحدود السورية التركية.

مقابل ذلك، أوضحت الأنباء أنه في المنطقة الحدودية، كانت الطائرات الحربية التركية، نفذت عمليات تحليق فوق المناطق الحدودية مع سوريا.