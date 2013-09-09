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خبير استراتيجي لشفيق: خطة تقسيم مصر "كلام وهمي" أثير أيام السادات

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خبير استراتيجي لشفيق: خطة تقسيم مصر "كلام وهمي" أثير أيام السادات خبير استراتيجي لشفيق: خطة تقسيم مصر "كلام وهمي" أثير أيام السادات

كتب : سلوى الزغبي منذ 5 دقائق

قال اللواء عادل سيلمان، الخبير الاستراتيجي، إن ما قاله الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، في حواره ببرنامج الـ"10 مساءً" أمس بشأن مشروع تقسيم من قبل الإخوان، كلام "وهمي" وليس له أي أساس من الصحة.

وأضاف سليمان، في تصريح لـ"الوطن"، أن هذه الأفكار أُثيرت أيام حكم الرئيس الراحل أنور السادات، أثناء الحديث آنذاك عن إقامة مشروعات وتبادل أراضي وربط غزة بالضفة الغربية، ولم يُنفذ شيء، مشيرًا إلى أن منطقة جنوب النقب صحراء وليس لها أي أهمية استراتيجية أو غيرها.

وأكد سليمان أنه لا يستطيع أحد، سواء جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها، تقسيم مصر أو المساس بأراضيها.

كان شفيق قال، في حواره، إن مشروع تقسيم مصر مازال موجودا، بإعطاء قطعة من أرض سيناء لفلسطين، وإخلاء الضفة الغربية من العرب، وتكون دولة فلسطين هي قطاع غزة وقطعة من سيناء ويرتاح الجميع، وتعوّض مصر بقطعة من جنوب النقب من إسرائيل.

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