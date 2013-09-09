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"التجمع" يرفع دعوى قضائية لحظر "الإخوان".. والنطق بالحكم 15 سبتمبر

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"التجمع" يرفع دعوى قضائية لحظر "الإخوان".. والنطق بالحكم 15 سبتمبر "التجمع" يرفع دعوى قضائية لحظر "الإخوان".. والنطق بالحكم 15 سبتمبر
الدعوى طالبت بحظر التنظيم وأي مؤسسة منبثقة عنه

كتب : خالد عبد الرسول منذ 4 دقائق

رفعت أمانة حريات حزب التجمع، دعوة قضائية لحظر تنظيم الإخوان المسلمين، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وتحدد لها يوم الأحد المقبل 15-9 للنطق بالحكم فيها.

وطالب المحاميان وعضوا أمانة الحريات بالحزب محمود عبدالله وعلاء عصام، في دعواهما، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا ماليًا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذلك الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم سالف الإشارة إليه، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة لها أو مؤجرة لها وكذلك كل الأموال والعقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا لقوانين الدولة المصرية تحت إدارة إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء وجعل تبعيتها إلى مجلس الوزراء إداريًا وقانونيًا وماليًا لحين صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بشأن ما نُسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.

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