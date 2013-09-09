"ممدوح رسلان" رئيسا لـ"القابضة لمياه الشرب" خلفا لـ"عرفات"

كتب : مؤمن الكامل منذ 1 دقيقة

وافقت الجمعية العمومية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في اجتماعها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق، على اختيار المهندس ممدوح رسلان، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب، وكذلك اختيار الدكتور صلاح بيومي، والدكتور أحمد معوض، عضوين متفرغين بالمجلس.

وقدم "محلب" الشكر والتقدير للواء مهندس السيد نصر عرفات، أعضاء المجلس، على ما بذلوه من جهد لخدمة المواطن المصري بتوفير كوب مياه نظيف وتخلص آمن من مياه الصرف الصحي خلال الفترة السابقة للمجلس، خاصة تلك الفترة التي مرت وتمر بها البلاد.

يذكر أن المهندس ممدوح رسلان، حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة القاهرة، وعضو بالجمعية العامة للمهندسين المتخصصين، والجمعية الأمريكية لأعمال المياه، وعمل في الفترة من 1980 ـ 1982 كمهندس تصميم استشاري، ومدن القناة حيث شارك في إعداد التقارير المبدئية عن مدن القناة.

وشغل "رسلان" منصب نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وعضو مجلس الإدارة منذ 2006، حيث بدأت الشركة بـ 14 شركة تابعة إلى أن أصبحت 25 شركة تابعة يعمل بها ما يقرب من 132000 عامل، كما شارك في إعداد الخطة العاجلة التى ساهمت فى زيادة كمية مياه الشرب من 18 مليون متر مكعب يوميا عام 2005 إلى 25 مليون متر مكعب يوميا عام 2013.

يشار إلى أنه تم تعيين الدكتور صلاح بيومي، عضو مجلس إدارة متفرغ بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث كان يشغل منصب رئيس قطاع المشروعات بالشركة، وكذلك تعيين الدكتور أحمد معوض، عضو مجلس إدارة متفرغ، وكان يشغل منصب رئيس قطاع الدعم الفنى بالشركة.