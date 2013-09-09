سلطة الطيران المدنى: تشارك فى اجتماعات الدورة الـ38 لـ"الايكاو"

أعلنت سلطة الطيران المدنى برئاسة اللواء محمد شريف إبراهيم، رئيس سلطة الطيران المدنى المصرية،عن مشاركتها فى اجتماعات الدورة الـ38 للجمعية العمومية الخاصة بالطيران الدولى "الايكاو" التى ستعقد بمقر المنظمة بمونتريال بكندا، خلال الفترة من 24 من الشهر الجارى وحتى الخامس من الشهر القادم.

يرأس وفد مصر فى الاجتماع اللواء محمد شريف إبراهيم، رئيس سلطة الطيران المدنى المصرية، ومجموعة أخرى تضم "الأمن و العلاقات الخارجية، النقل الجوى، سلامة ومقاييس المطارات، المجال الجوى، معلومات الطيران والبيئة".

ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من الجلسات العامة حيث سيتم انتخاب رئيس جديد للجمعية العمومية، فضلا عن انتخاب 36 عضوا يمثلون مجلس المنظمة من مجموع 91 عضوا.

> كما سيتم تقديم أوراق عمل من الدول المشاركة، لبحث مجالات خاصة بالطيران فى مختلف الأنشطة، بالإضافة إلى انتخاب 4 نواب لرئيس الجمعية العمومية ورؤساء اللجان، فضلا عن إقرار جدول الأعمال، وإنشاء اللجان، وإحالة الموضوعات التى تستدعى عرضها على اللجان المتخصصة.

والجدير بالذكر، أن الجمعية العمومية تتكون من ممثلين من جميع الدول المتعاقدة وهذه الجمعية هى الهيئة ذات السيادة فى الايكاو، وتجتمع كل ثلاث سنوات وتستعرض أعمال المنظمة ووضع السياسات للسنوات المقبلة، وتحديد الميزانية لثلاث سنوات، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الايكاو لمدة ثلاث سنوات وهى بمثابة الهيئة الحاكمة.

هذا الجهاز التنفيذى للمنظمة والهيئة المسئولة أمام الجمعية العمومية، ويتكون من أعضاء من 33 دولة متعاقدة، ويعتمد المجلس القواعد القياسية والتوجيهات الدولية قبل أن تدرج فى ملاحق اتفاقية الطيران المدنى.

تهدف المنظمة إلى تحديد المبادئ التى تقوم عليها الملاحة الجوية فى العالم، تنمية وتشجيع وتطوير المطارات والخطوط الجوية وتسهيلات الملاحة الجوية، دراسة المشاكل المرتبطة بالطيران المدنى فى العالم، ضمان الاحترام الكامل لحقوق الدول المتعاقدة وأن يكون لكل دولة فرصة عادلة لاستثمار خطوط جوية دولية، تلبية احتياجات شعوب العالم لنقل جوى يتصف بالأمان والانتظام والكفاءة.

أهم إنجازات منظمة الايكاو توحيد لغة التخاطب فى الطيران المدنى الدولى، وأصبحت اللغة الإنجليزية هى اللغة الرسمية المستخدمة، وضع المصطلحات المستخدمة فى مجال الطيران المدنى المعترف بها دوليا للتخاطب بين ضباط المراقبة الجوية فى المطارات المختلفة، وبين قائدى الطائرات وذلك لتحقيق التفاهم والتعاون المتبادل بين الطيارين وأبراج المراقبة ووضع اللوائح والتوصيات بهيئات الطيران المدنى فى دول العالم لتجهيز المطارات بأحدث أجهزة الأمن والسلامة والمعدات، وتوفير العمالة الجيدة المدربة على هذه الأجهزة.

ومن إنجازاتها أيضا وضع برامج تدريبية موحدة ومعترف بها فى جميع أنحاء العالم لتدريب هيئة قيادة الطائرات وأطقم المراقبة الجوية، وأطقم الضيافة الجوية ولا تمنح لأفراد هذه الأطقم ترخيص مزاولة العمل إلا بعد اجتياز الاختبارات التى تضعها منظمة الايكاو.

وتطوير برامج الخدمات والمعلومات التى تقدمها أبراج المراقبة إلى أطقم القيادة بالطائرات مثل حالة الطقس –اتجاه وسرعة الرياح- حالة المطارات المستقبلة للطائرات – حالة الرؤية – درجات الحرارة و الضغط الجوى. وعقد المؤتمرات الدولية لمكافحة الإرهاب الجوى حيث فرضت المنظمة على هيئات الطيران المدنى فى دول العالم تجهيز مطاراتها بأحدث أجهزة الأمن، والكشف عن المتفجرات والأسلحة وقيام أجهزة الأمن فى المطارات الدولية بالتفتيش على الركاب وعلى أمتعتهم.