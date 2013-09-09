اليوم بدء الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف

تبدأ اليوم الاثنين 9 سبتمبر، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بمقره فى جنيف، ومن المقرر أن تنتهى فى 27 سبتمبر الجارى.

ويقدم مركز القاهرة فى إطار هذه الدورة ست مداخلات كتابية أمام مجلس حقوق الإنسان، تتناول تلك المداخلات عدة قضايا من بينها حالة حقوق الإنسان فى كل من مصر، لبنان، السودان والبحرين، كما تتطرق أحد المداخلات الكتابية التى يقدمها المركز بالتعاون مع نظرة للدراسات النسوية إلى حقوق المرأة فى ضوء التغيرات السياسية الجذرية التى تشهدها مصر، مشيرا إلى ما تتكبده النساء من انتهاكات جسيمة أثناء انخراطهن فى الفعاليات الاحتجاجية أو التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، بالإضافة إلى مداخلة كتابية خصصها المركز لمناقشة الحق فى الحصول على المعلومات، وأهم الإشكاليات التى تواجه ممارسة هذا الحق فى البلدان العربية.

وبالنسبة للمداخلات الشفهية، فمن المقرر أن يتمكن المركز من المشاركة فى عدد من جلسات المجلس من خلال مداخلات شفهية تتعلق بالأوضاع فى كل من مصر، سوريا، السودان، والأراضى الفلسطينية المحتلة.

كما أنه من المقرر أن يتطرق المركز فى مداخلاته الشفهية إلى قضية العدالة الانتقالية فيما يتعلق بحقوق الإنسان فى البلدان العربية.

وينظم مركز القاهرة خلال هذه الدورة مجموعة من اللقاءات والندوات، والتى يدعى إليها ممثلو وفود كل الدول والمشاركين من المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية، ففى 12 سبتمبر ينظم المركز لقاء حول حالة حقوق الإنسان فى كل من اليمن والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

حيث إنه للمنظمات غير الحكومية دورٍ مهم فى تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان فى الدول المختلفة ومواجهة الحكومات بانتهاكاتها لتلك الحقوق، لذا أتاح لها المجلس استعراض تلك الأوضاع من خلال نظام المداخلات، كتابية كانت أو شفهية، وفى هذا الإطار يستغل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مناقشة مجموعة من القضايا وثيقة الصلة بدول العالم العربى، ليقدم مداخلاته ومشاهداته حول الأوضاع فى المنطقة العربية، وذلك نظرًا لتمتع مركز القاهرة بالصفة الاستشارية التى تؤهله لاستعراض مداخلاته وتقاريره أمام المجلس.

ويذكر أن مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة التى تعنى بقضايا حقوق الإنسان، ويعقد المجلس ثلاث دورات اعتيادية كل عام لبحث قضايا حقوق الإنسان فى مختلف دول العالم، ويضم فى عضويته 47 دولة، يتم انتخابها لفترات محددة.