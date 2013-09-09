حبس القيادي الإخواني جمال الهلباوي 15 يومًا في «التحريض على العنف وتكدير الأمن»

قررت نيابة جنوب القليوبية بإشراف المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، الإثنين، حبس القيادي الإخواني جمال الهلباوي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تهم من بينها تكدير الأمن العام، ومقاومة السلطات، والتحريض على العنف، والمشاركة في تظاهرات لقلب نظام الحكم. كانت أجهزة أمن القليوبية تمكنت من ضبط الهلباوي أثناء اختبائه بمنزله بمنطقة قسم أول شبرا الخيمة، بعد مشاركته في مظاهرات، الجمعة الماضي. تم تكليف مأمورية توجهت لمحل إقامته، وألقت القبض عليه قبل هروبه بعد علمه بقدوم رجال الأمن، وأحيل للنيابة لتولي التحقيق.

شبكةعيونالإخبارية

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