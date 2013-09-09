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أولياء أمور «كلية رمسيس» يتظاهرون أمام «التعليم» ضد إلغاء خدمة «الأتوبيس»

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أولياء أمور «كلية رمسيس» يتظاهرون أمام «التعليم» ضد إلغاء خدمة «الأتوبيس» أولياء أمور «كلية رمسيس» يتظاهرون أمام «التعليم» ضد إلغاء خدمة «الأتوبيس»

تظاهر عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة «كلية رمسيس للبنات»، الإثنين، أمام وزارة التربية والتعليم احتجاجاً على قرار إدارة المدرسة بإلغاء خدمة الأتوبيسات التي كانت تنقل الطالبات من وإلى المدرسة على مدار ٢٠ عاماً، و استبدلتها بشركة نقل خاصة، مما تسبب في زيادة المصروفات إلى 2900 جنيه بعد أن كانت 1200 جنيه.

وأكد أولياء الأمور أن «المشكلة بدأت حينما قامت إحدى المشرفات بالأتوبيسات بالاتصال بنا كأولياء أمور لتخبرنا بشكل ودي وليس رسميا بأن المدرسة قامت بإلغاء خدمة الأتوبيسات الخاصة بالبنات، وستقوم إدارة المدرسة ببيع الأتوبيسات وتسريح السائقين وعددهم 60 سائقا يعملون بالمدرسة منذ حوالي 20 عاما، وتسلم الخدمة لشركة نقل خاصة دون أي مسؤولية قانونية على المدرسة، مع زيادة في المصروفات تصل إلى 2900 جنيه بعد أن كان المبلغ 1200 جنيه».

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