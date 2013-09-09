التليفزيون المصري ينتج 3 أفلام وثائقية عن الأزهر وعلمائه

كتب : انتصار حسني الإثنين 09-09-2013 13:04

طلب شكري أبو عميرة، رئيس قطاع التليفزيون، من إدارة البرامج الدينية بالقطاع، إنتاج 3 أفلام وثائقية، تتراوح مدة الفيلم من دقيقتين إلى 3 دقائق، فيما يشبه حملة إعلامية للدفاع عن الأزهر الشريف وعلمائه، بحيث تتضمن رصد تاريخ الأزهر ومواقفه ودوره في العالم الإسلامي، وشهادات لشخصيات عامة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بما يمثل ردًا قويًا على تطاول البعض على الأزهر وشيخه.

وتتضمن هذه الأفلام أيضًا رأي علماء المسلمين فيمن يحمل السلاح ويرهب الناس باسم الدين، على أن يتم إهداء هذه الأفلام لجميع الفضائيات المصرية الخاصة.