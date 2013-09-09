ثوار "ماسبيرو" يطالبون بحملة إذاعية وتليفزيونية لمواجهة أكاذيب "الإخوان"

كتب : انتصار حسنى الإثنين 09-09-2013 13:45

تقدمت الإذاعية انتصار الغريب، المذيعة بإذاعة الشباب والرياضة وإحدى أعضاء جبهة ثوار الإعلام، بمذكرة رسمية إلى عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، طالبته فيها باسم الجبهة بعمل حملة تليفزيونية وإذاعية ضخمة من داخل ماسبيرو لتصحيح صورة مصر في الخارج ضد الأخبار والفيديوهات الكاذبة التي يروجها تنظيم الإخوان وأنصاره في قناة الجزيرة القطرية وسي إن إن وفرنس 24 والقدس واليرموك والقنوات التركية واليمنية وغيرها من القنوات التي تعمل ضد استقرار الأوضاع في مصر، على أن يتم تعميم الحملة على القنوات والإذاعات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأن تتضمن الحملة نشر الوعي المجتمعي تجاه تلك المخططات التي تحاك ضد مصر في الإعلام الغربي والأمريكي والتي تقلب الحقائق.