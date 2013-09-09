"صبايا الخير" تخترق أنفاق سيناء على "النهار"

كتب : سهيلة حامد منذ 14 دقيقة

يعرض برنامج "صبايا الخير"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار، يوم الثلاثاء، حلقة خاصة من داخل سيناء؛ حيث تخترق للمرة الثانية الأنفاق الموجودة في سيناء، وتقوم بتصوير ما تخفيه كما تجري حوارًا مع أهالي سيناء عن المعاناة التي يعيشون فيها بسبب حظر التجوال، والعمليات العسكرية.

جدير بالذكر أن هذه الحلقة تأتي بعد الحلقة التي تم تقديمها من قبل، وكشفت خلالها طرق تهريب البترول، والسلاح، والسيارات المسروقة، وتصوير الأنفاق من الداخل.

برنامج "صبايا الخير" يذاع يوم الثلاثاء في الحادية عشر مساءً على شاشة قناة النهار، وتذاع الإعادة بعد ساعتين على قناة النهار +2.