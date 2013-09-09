أخبار عاجلة

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

"صبايا الخير" تخترق أنفاق سيناء على "النهار"

Google+ Print
"صبايا الخير" تخترق أنفاق سيناء على "النهار" "صبايا الخير" تخترق أنفاق سيناء على "النهار"

كتب : سهيلة حامد منذ 14 دقيقة

يعرض برنامج "صبايا الخير"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار، يوم الثلاثاء، حلقة خاصة من داخل سيناء؛ حيث تخترق للمرة الثانية الأنفاق الموجودة في سيناء، وتقوم بتصوير ما تخفيه كما تجري حوارًا مع أهالي سيناء عن المعاناة التي يعيشون فيها بسبب حظر التجوال، والعمليات العسكرية.

جدير بالذكر أن هذه الحلقة تأتي بعد الحلقة التي تم تقديمها من قبل، وكشفت خلالها طرق تهريب البترول، والسلاح، والسيارات المسروقة، وتصوير الأنفاق من الداخل.

برنامج "صبايا الخير" يذاع يوم الثلاثاء في الحادية عشر مساءً على شاشة قناة النهار، وتذاع الإعادة بعد ساعتين على قناة النهار +2.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟

8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية