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خبير قانوني: إرسال "الإمارات" أسلحة لمصر يدخل تحت بند "المعونات" ولا تجريم في ذلك

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خبير قانوني: إرسال "الإمارات" أسلحة لمصر يدخل تحت بند "المعونات" ولا تجريم في ذلك خبير قانوني: إرسال "الإمارات" أسلحة لمصر يدخل تحت بند "المعونات" ولا تجريم في ذلك

كتب : سلوى الزغبي الإثنين 09-09-2013 12:43

قالت الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون بجامعة القاهرة، تعليقًا على ما قاله الفريق أحمد شفيق في حواره ببرنامج الـ"10 مساءً" أمس بأن دولة الإمارات أرسلت أسلحة وأجهزة لمصر لتدعيم جهاز الشرطة في مواجهة الإرهاب، إنه لا توجد اتفاقية تنص على ذلك، مؤكدة أنه لا داعي لوجودها، مبررة ذلك بالوضع السيء الذي تمر به الآن وحاجتها لمثل هذه المعونات.

وأضافت عبد الستار، في تصريح لـ"الوطن"، أن إرسال الأسلحة يدخل تحت بند الـ"معونات"، مؤكدة أن المعونة تُرسل بناء على موافقة حكومة البلدين بغض النظر عن نوعيتها إذا كانت غذائية أو اقتصادية أو إرسال أسلحة، مضيفة أن القانون يُجرّم إرسال الإمارات لأسلحة داخل مصر إذا كانت لأفراد أو منظمات أهلية أو قيادات غير حكومية، مشيرة إلى قانونية استقبال أسلحة من دولة أخرى بعد اتفاق الحكومات.

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