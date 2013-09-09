أخبار عاجلة

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

"نايل سات": القمر الصناعي القطري الجديد ليس له أي علاقة بالأحداث الحالية في مصر

Google+ Print
"نايل سات": القمر الصناعي القطري الجديد ليس له أي علاقة بالأحداث الحالية في مصر "نايل سات": القمر الصناعي القطري الجديد ليس له أي علاقة بالأحداث الحالية في مصر

كتب : انتصار حسني الإثنين 09-09-2013 13:09

أكد مصدر مسؤول بشركة الأقمار الصناعية "نايل سات"، أن القمر الصناعي القطري الجديد "سهيل 1"، الذي ستطلقه قطر خلال الأيام القادمة، سيعمل في مدى مداري مختلف تمامًا عن النايل سات، بحيث سيكون تابعًا لقمر "العرب سات" ولن يؤثر على ترددات النايل سات، كما أن ترددات "نايل سات" لن تلتقطه إلا إذا قام المواطنون بتغيير الأطباق الخاصة بالمُستقبل "الريسيفر"، واستعانوا بأطباق أخرى كبيرة الحجم.

وأضاف المصدر أن "قطر تجهز لإطلاق هذا القمر منذ عام 2009، وبالتالي لا يمكن أن يتم ربط إطلاق القمر بالأحداث الحالية في ، لأن العمل في هذا الشأن يتطلب وقتًا طويلًا، فلا ينطلق القمر في يوم وليلة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة