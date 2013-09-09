"نايل سات": القمر الصناعي القطري الجديد ليس له أي علاقة بالأحداث الحالية في مصر

كتب : انتصار حسني الإثنين 09-09-2013 13:09

أكد مصدر مسؤول بشركة الأقمار الصناعية "نايل سات"، أن القمر الصناعي القطري الجديد "سهيل 1"، الذي ستطلقه قطر خلال الأيام القادمة، سيعمل في مدى مداري مختلف تمامًا عن النايل سات، بحيث سيكون تابعًا لقمر "العرب سات" ولن يؤثر على ترددات النايل سات، كما أن ترددات "نايل سات" لن تلتقطه إلا إذا قام المواطنون بتغيير الأطباق الخاصة بالمُستقبل "الريسيفر"، واستعانوا بأطباق أخرى كبيرة الحجم.

وأضاف المصدر أن "قطر تجهز لإطلاق هذا القمر منذ عام 2009، وبالتالي لا يمكن أن يتم ربط إطلاق القمر بالأحداث الحالية في مصر، لأن العمل في هذا الشأن يتطلب وقتًا طويلًا، فلا ينطلق القمر في يوم وليلة".