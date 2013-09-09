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وزير الآثار ينفي سرقة قطر قطعا من متحف الفن الإسلامي

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وزير الآثار ينفي سرقة قطر قطعا من متحف الفن الإسلامي وزير الآثار ينفي سرقة قطر قطعا من متحف الفن الإسلامي

كتب : رضوى هاشم منذ 6 دقائق

نفى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، ما تردد عن اختفاء 35 قطعة من المتحف الفني الإسلامي وظهورها في معرض بدولة قطر. يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه تشكيل لجنة لجرد محتويات متحف الفن الإسلامي للوقوف على حقيقة خروج 35 قطعة من المتحف لقطر.

وأشار إبراهيم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمتحف الإسلامي، اليوم، إلى أن كل أمناء المتحف أكدوا له بالوثائق والأدلة أن عهدتهم جميعًا سليمة ولا يوجد بها أي نقصان.

وأدك الوزير تلقيه تقرير من رئيس قطاع المتاحف الأثري أحمد شرف، أوضح فيه أن رؤساء أقسام متحف الفن الإسلامي وحائزي العهد الأثرية أكدوا عدم وجود أي فقد في العهد الأثرية لديهم، مشيرا إلى أن جميع الصور المنشورة بوسائل الإعلام والتي أشيع أنها من مقتنيات متحف الفن الإسلامي وظهرت بإحدى المعارض الأثرية بدولة قطر، لا تمثل أيا من مقتنيات المتحف.

كما أشار أحمد شرف في تقريره إلى وجود مجموعة من الصور الأخرى تمثل عشرة قطع أثرية تم التحقق من وجود مثيلاتها ضمن سيناريو العرض المتحفي لمتحف الفن الإسلامي داخل القاعات.

وأكد إبراهيم، استمرار اللجنة التي شكلها أمس، وتضم خبراء وأساتذة الآثار، في القيام بمهامها لمراجعة صور القطع الأثرية المنشورة على المواقع الإلكترونية من واقع سجلات المتحف الإسلامي والقيام بمراجعة القطع الأثرية التي نقلت من قاعات العرض المتحفي إلى مخزن متحف الفن الإسلامي أثناء مشروع تطوير سيناريو العرض المتحفي للمتحف.

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