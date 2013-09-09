بنها تودع شهيد انفجار مدرعة سيناء

القليوبية - صلاح الوكيل ومحمد عبدالحميد: الأثنين , 09 سيبتمبر 2013 14:38

نعت محافظة القليوبية شهيد القوات المسلحة ابن بنها المقدم مدحت طلعت حسن والذي استشهد خلال العمليات العسكرية للقوات المسلحة بسيناء.

وقدم المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الأقليم والمهندس محمد طنطاوي السكرتير العام للمحافظة واجب العزاء لأسرة الشهيد .

> كانت مدينة بنها قد ودعت الشهيد مساء أمس الأحد في جنازة شعبية مهيبة بحضور قيادات القوات المسلحة خرج جثمان الشهيد من المسجد ملفوفا بعلم مصر وسط هتافات "لا إله إلا الله ..الشهيد حبيب الله .. الإخوان أعداء الله " خيم الحزن علي أهالي المنطقة بالكامل.

> أكد والده طلعت حسن مهندس زراعي بالمعاش أنه يحتسب نجله شهيدا عند الله مرددا عبارات "حسبنا الله ونعم الوكيل".