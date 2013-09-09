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القبض على عناصر جديدة من تنظيم الإخوان ببورسعيد

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القبض على عناصر جديدة من تنظيم الإخوان ببورسعيد القبض على عناصر جديدة من تنظيم الإخوان ببورسعيد
بورسعيد - عبدالرحمن بصلة:
الأثنين , 09 سيبتمبر 2013 14:55

ألقت أجهزة الأمن الوطنى وتدعمها عناصر قتالية من الأمن العام والمباحث الجنائية بالقبض على عناصر جديدة من تنظيم الإخوان فى بورسعيد.

هما: عمر السيد العزبى 27 سنة - ومحمد محمود الهتيمى 33 سنة – ضمن حملة القبض على العناصر المطلوب القبض عليها وتنفيذ قرار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على كل من المهندس محمد زكريا أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة والمهندس جمال هيبة عضو مجلس الشورى المنحل والدكتور أحمد الخولانى عضو مجلس الشعب الأسبق والدكتور أحمد دسوقى ومحمد سليم والعربى عباس شحاتة وصبري الشيمي وسامح منصور ومحمود أبوعوف ووائل العدل ومحمد ندا وإسماعيل على والشافعى برهان أبوالمعاطى والدكتور عبدالله حسين عفيفى وإيهاب على البدرانى ومحمد عبدالحميد الحلوجى.

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