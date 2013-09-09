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محافظ الإسكندرية يكرم موظفي “بريد” سيدى بشر بعد تعرضه لمحاولة سطو

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محافظ الإسكندرية يكرم موظفي “بريد” سيدى بشر بعد تعرضه لمحاولة سطو محافظ الإسكندرية يكرم موظفي “بريد” سيدى بشر بعد تعرضه لمحاولة سطو

طارق مهدى محافظ الإسكندرية

توجه محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي إلى مكتب بريد سيدى بشر بالمحافظة الذي تعرض صباح اليوم لعملية سطو مسلح من قبل طالب بكلية حقوق جامعة بيروت، بسبب مروره بضائقة مالية، مما أدى إلى تهديد وترويع الموظفين، وعند محاولة مدير المكتب إلقاء القبض عليه، أطلق الأعيرة النارية مما أدى إلى إصابته.

حيث قام محافظ الإسكندرية بتقديم شهادة تقدير إلى موظفي البريد لدورهم الوطني وتصديهم لمحاولة سرقة الأموال العامة للدولة، وتعرضهم للخطر والموت في سبيل المصلحة العليا للدولة، وقدم المحافظ مبلغ مالي لهم، كنوع من إظهار التقدير والمحبة لهم، مع إبداءهم إخلاصهم وتفانيهم في أداء عملهم على أحسن جودة.

حيث تمكنت مديرية أمن الأسكندرية من ضبط المتهم بمحاولة السطو المسلح على مكتب بريد السريا ، يدعا حسام حسن إبراهيم 26 سنة طالب كلية الحقوق جامعة بيروت، حيث ضبط بحوزته سلاح ناري عبارة عن طبنجة معدة لإطلاق الخرز وماسك أسود اللون وآلة حادة وشنطة فارغة وضبط 2 عدد خرز في مكان الواقعة.

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