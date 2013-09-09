المنتخب الذي تتمنى مواجهته في تصفيات المونديال؟

من المنتخب الذي يتمنى المصريون مواجهته في المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014؟ سؤال وجهه FilGoal.com لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

واقتربت مصر من الدخول في التصنيف الثاني للمنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014 قبل قرعة الجولة الختامية بعد نتائج مباريات يوم السبت.

وتقام المرحلة الأخيرة بنظام مباراتين ذهابا وإيابا، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى المونديال.

وتعتمد قرعة المرحلة النهائية التي تقام بين عشرة منتخبات على تصنيف الاتحاد الدولي عن شهر سبتمبر والذي سيصدر يوم الخميس المقبل، وهو الذي سيقسم على أساسه الفرق المتأهلة لتصنيفين أول وثاني كل منهما يلاقي الأخر في الجولة الختامية.

مصر تحتل المركز الـ11 إفريقيا برصيد 544 نقطة في تصنيف الفيفا بحسب شهر أغسطس، وترتيب الفراعنة من ضمن المنتخبات التي اقتربت من التأهل سيضعها في التصنيف الثاني حتى الآن.

وتأهلت منتخبات كوت ديفوار وغانا والجزائر ونيجيريا والرأس الأخضر إلى الجولة الختامية، وضمنت بشكل كبير التواجد ضمن فئة التصنيف الأول.

الجزائر كانت صاحبة النصيب الأكبر من ردود متابعي FilGoal.com، ولكن ليس كمنتخب يتمنى المصريون مواجهته فقط.

فعدد كبير من متابعي الموقع تمنوا مواجهة الجزائر في تكرار لسيناريو تصفيات مونديال 2012، إلا أن عددا كبيرا أيضا تمنى ملاقاة أي منتخب عدا محاربي الصحراء.

ولاتزال الجزائر ترتبط بذكرى حرمان جيل حسن شحاتة من اللعب في المونديال بعد مباراة أم درمان الفاصلة الشهيرة.

كما حازت نيجيريا على نسبة كبيرة من اختيارات متابعي الموقع الذي تمنوا مواجهتها في المرحلة النهائية.

ورغم تمنيات بعض متابعي الموقع بمواجهة الرأس الأخضر باعتبارها مفاجأة التصفيات وأقل منتخبات التصنيف الأول شهرة، إلا أن بعض الردود حذرت منها.

وحذر بعض متابعي FilGoal.com من الرأس الأخضر بعد أن فاز على تونس على ملعب رادس وتأهل على حسابها.

ولم يكن غريبا أن ينال منتخبي كوت ديفوار وغانا النسبة الأقل من اختيارات متابعي FilGoal.com.

فالأفيال والنجوم السوداء يتصدران التصنيف الإفريقي.