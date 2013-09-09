ليرس ينفي مفاوضاته مع شريف إكرامي

نفى حازم خيرت مدير الكرة بشركة وادي دجلة دخول ليرس البلجيكي المملوك لرجل الأعمال ماجد سامي في مفاوضات لضم شريف إكرامي حارس الأهلي.

وانتشرت تقارير تؤكد دخول ليرس في مفاوضات رسمية لضم إكرامي بداية من يناير المقبل، بعد نهاية مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت هذه التقارير إلى أن إكرامي أبدى موافقة على الانتقال إلى ليرس الذي يضم زميله السابق حسام غالي بسبب عدم وضوح الرؤى بشأن مستقبل النشاط الرياضي في مصر.

وقال خيرت لـFilGoal.com: "هذه التقارير عارية تماما من الصحة، ولم ندخل أي مفاوضات لضم إكرامي سواء رسمية أو شفهية".

ويتواجد إكرامي حاليا في معسكر منتخب مصر الذي يلعب مع غينيا يوم الثلاثاء في تصفيات مونديال 2014.