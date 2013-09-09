إدارة مكافحة المخدرات تختتم برنامج سفراء التوعية الطلابي بنجاح

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي الشكر والتقدير لأولياء أمور الطلبة الذين أسهموا بحث أبنائهم بالانخراط بفعاليات النشاط الصيفي لشرطة دبي (( دورة سفراء التوعية )) بمشاركة 32 طالباً ممن تراوحت أعمارهم من 12 إلى 17 سنة.

حيث يقع العبء الأكبر على أولياء الأمور في حماية أبنائهم ورعايتهم وتذليل كافة الأمور التي قد توقعهم في براثن المخدرات، خصوصا وان المتربصين بهم كثر، وشرطة دبي بدورنا تسعى لأن تحتوي الشباب من خلال تفصيل دورات بها العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة التي تلبي الاحتياجات الطلابية المُعاصرة.

وتغذي المفاهيم العقلية لديهم وتمدهم بالعديد من القيم والسلوكيات التي تساعدهم في المضي قدما نحو مستقبل أكثر إشراقا بعيداً كل البعد عن المخدرات والإدمان عليها.

بدوره وجه النقيب جمعة بلال السويدي رئيس قسم التوعية بأضرار المخدرات بإدارة التوعية والوقاية شكره لمؤسسة دبي الإنساني الإسلامية لدعمها اللامحدود لفعاليات مكافحة مخدرات دبي بشكل عام.