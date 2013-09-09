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لجنة الإعلام في وزارة الداخلية تبحث «العنف المتلفز»

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لجنة الإعلام في وزارة الداخلية تبحث «العنف المتلفز» لجنة الإعلام في وزارة الداخلية تبحث «العنف المتلفز»

ترأس العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا، مدير إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي رئيس لجنة التوعية والبحوث والإعلام التابعة لوزارة الداخلية، اجتماعها الدوري، بحضور أعضاء اللجنة من المنسقين مختلف القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة، في نادي الضباط بدبي.

واستعرضت اللجنة نتائج دراسة بعنوان "العنف المتلفز" والتي أشرفت اللجنة على تنفيذها على عينة مكونة من 500 طالب، من اجل دراسة تأثير مشاهدتهم لمواد العنف عبر التلفاز، كما وناقشت أبرز الملاحظات حول حملات التوعية المشتركة خلال الفترات السابقة وفي مقدمتها حملة "لا لصديق السوء"، و"مدارس بلا مخدرات"

وأكد العقيد الدكتور ميرزا أن لجنة التوعية والبحوث والإعلام بوزارة الداخلية تحرص على عقد اجتماعاتها بشكل دوري وذلك بتوجيهات اللواء ناصر سالم لخريباني الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، من اجل العمل على تفعيل دورها بشكل أكبر.

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