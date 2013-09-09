إيرانية تفوز بمليون درهم نقداً!

شهد مركز الواحة يوم أول أمس الأحد 8 سبتمبر الجاري السحب الأخير لعروض الصيف الترويجية التي طرحتها مجموعة مراكز التسوق في دبي ضمن حملة "الصيف ..حتماً دبي" والتي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي في 7 يونيو الماضي واستمرت لمدة ثلاثة أشهر لغاية 7 سبتمبر الجاري.

وفازت بالسحب النهائي لعروض نهاية الموسم التي امتدت من 15 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، الإيرانية سيمين وحصلت على مليون درهم إماراتي جائزة نقدية، وذلك بعد إنفاقها مبلغ 200 درهم في سنشري مول لشراء مجموعة من الأدوات المنزلية وحصولها على الكوبون الذي خولها المشاركة في السحب.

ومع انضمام الإيرانية سيمين إلى قائمة الفائزين، يكون مجموع الفائزين في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي خلال حملة "الصيف ..حتماً دبي" 33 فائزاً من مختلف الجنسيات من بينها الإمارات والفلبين والهند والأردن وباكستان وروسيا والسعودية وغيرها.

وتعد عروض" نهاية الموسم" جزء من حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي التي استمرت على مدى ثلاثة أشهر الصيف، وقدمت خلالها جوائز تصل قيمتها إلى 5 مليون درهم عبر مفاجآت صيف دبي من 7 يونيو إلى 7 يوليو وفعالية العيد في دبي من 1 حتى 14 أغسطس وعروض نهاية الموسم من 15 أغسطس حتى 7 سبتمبر.

ومع انتهاء الحملة أكد ماجد الغرير رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي أن " قطاع التجزئة يشكل دافعاً رئيساً لانعاش التجارة في إمارة دبي. وحققت المجموعة بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة نجاحاً كبيراً هذا العام ساهم في دعم قطاع التجزئة، حيث شهدت مراكز التسوق إقبالاً كبيراً من قبل المتسوقين وزيادة في حجم المبيعات فاق توقعاتنا، الامر الذي جعلنا نحتار فعلاً مالذي يمكن أن نقدمه لصيف 2014 بعد هذا النجاح الكبير؟ وما هي الفكرة الجديدة التي سنطرحها لنجعل قضاء الصيف في دبي متعة فريدة".

أما بالنسبة للفائزة سيمين فلم تكن ردة فعلها عادية من خلال قولها "مبلغ مليون درهم ضخم جدا، كيف لي أن أصدق" هذا ما عبرت به لدى إعلامها بأنها الفائزة بجائزة نهاية الموسم وقدرها مليون درهم نقداً. وأضافت والضحكة تملأ وجهها: "إنه أفضل يوم في حياتي على الإطلاق. سأذهب للتسوق بالمال الذي فزت به، إنه يوم غير عادي ولا ينسى".

وشارك المتسوقون في السحب من خلال شرائهم بمبلغ 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة في الحملة، التي قدمت فرصة للفوز بقسائم هدايا من الذهب والمجوهرات وجوائز نقدية وعينية، وفي حملتها الأخيرة "نهاية الموسم" قدمت فرصة لفائز واحد محظوظ بأن يكون مليونير صيف 2013 عبر فوزه بمبلغ مليون درهم نقدا، كما تحولت مراكز التسوق إلى واحة للفرح استقطبت المقيمين والزوار والسياح على اختلاف جنسياتهم، في أجواء احتفالية، ومهرجانات وعروض أعطت للصيف نسمة باردة ونكهة لا تنسى.

وتضمنت قائمة المراكز المشاركة في الحملة كلاً من مركز البستان، مركز الغرير، الملا بلازا، آرابيان سنتر، البرشاء مول، مركز بن سوقات، برجمان، سنشري مول، دبي مارينا مول، دبي آوتلت مول، اتحاد مول، ابن بطوطة مول، لامسي بلازا، مركز مزايا للتسوق، مركز الواحة، الريف مول وتايمز سكوير سنتر.

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