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وفاة مريض سقوطاً من نافذة مستشفى بأبوظبي

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وفاة مريض سقوطاً من نافذة مستشفى بأبوظبي وفاة مريض سقوطاً من نافذة مستشفى بأبوظبي

توفي مريض سقوطاً من نافذة إحدى المستشفيات بأبوظبي، وفقاً لتحقيقات أولية أجرتها شرطة أبوظبي ، وأظهرت عدم وجود شبهة جنائية.


> وأرجع الرائد حمد عبد الله العفاري، مدير شؤون العمليات في مركز شرطة الشعبية التابع لمديرية شرطة العاصمة، التفاصيل إلى ورود بلاغ صباح أمس (الأحد) يفيد بوفاة شاب إفريقي (38 سنة)، حيث تم على الفور انتقال فرق الشرطة إلى موقع الحادث، وتبيّن من خلال المعاينة الأولية، وجود جثة ممددة على "مسطح عشبي" بجانب المستشفى.


> وذكر الرائد العفاري، إنه تم نقل المتوفى (ص. م. م) إلى الطب الشرعي، بعد تقنين الإجراءات القانونية، لافتاً إلى أن التحقيقات المبدئية جارية حتى الآن لمعرفة ملابسات وفاته.


> وقال إن المتوفي كان يتلقى العلاج من التهابات طبية بإحدى مستشفيات أبوظبي، ولم تشر المعاينة الأولية إلى وجود أي شواهد أو آثار يشتبه بوجود شبهة جنائية، مشيراً إلى أن جهات وفرق شرطية متعددة تولّت التعامل مع الواقعة، وتأمين محيط الحادثة، منها فرق شرطية من (الشعبية والتحريات والمرور والإسعاف والإنقاذ ومسرح الجريمة).
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