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بالصور.. محافظ الإسكندرية يطلق حملة “إسكندرية جميلة بحب مصر”

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بالصور.. محافظ الإسكندرية يطلق حملة “إسكندرية جميلة بحب مصر” بالصور.. محافظ الإسكندرية يطلق حملة “إسكندرية جميلة بحب مصر”

طارق مهدى يعرض تيشرت الحملة

أطلق اللواء طارق مهدي ،محافظ الإسكندرية، ظهر اليوم حملة “إسكندرية نظيفة جميلة بحب ” بمشاركة أكثر من خمسة آلاف شاب يمثلون كافة مراكز الشباب والرياضة وأعضاء الأحزاب السياسية من بينها الدستور والمصريين الأحراروالأحراروالنور.

وقال”مهدى” خلال إعطائه إشارة البدء في الحملة من علي منصة الإسكندرية ، أن الحملة تستهدف تجميل وتنظيف شوارع المحافظة ، حيث يتولى كل مركز شباب منطقة محددة يقوم بتنظيفها وتجميلها.

مشيراً إلى أن شباب الإسكندرية هم الأحق بهذا الدور بمشاركة المحافظة التي ستوفر المعدات والأدوات والمواد اللازمة بمشاركة رجال الأعمال .

ومن جانبه قال عمرو شوقي ،وكيل مديرية الشباب والرياضة، أنه تم إعداد 5000 شاب من المراكز الشبابية المختلفة، لتنظيف أربعة مناطق المنتزة وشرق ووسط والجمرك، وأنه سيتم إعطاء كل شاب “تي شيرت” ، “كاب” عليه شعار الحملة.

حضر الحفل محب شفيق الأمين العام لإتحاد أقباط مصر ،وعلى الضلعى رئيس جمعية حقوق الإنسان ،والفنان عثمان محمد علي ممثلاًعن المهن الفنية.

 

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