بالصور.. محافظ الإسكندرية يطلق حملة “إسكندرية جميلة بحب مصر”

أطلق اللواء طارق مهدي ،محافظ الإسكندرية، ظهر اليوم حملة “إسكندرية نظيفة جميلة بحب مصر” بمشاركة أكثر من خمسة آلاف شاب يمثلون كافة مراكز الشباب والرياضة وأعضاء الأحزاب السياسية من بينها الدستور والمصريين الأحراروالأحراروالنور.

وقال”مهدى” خلال إعطائه إشارة البدء في الحملة من علي منصة ستاد الإسكندرية ، أن الحملة تستهدف تجميل وتنظيف شوارع المحافظة ، حيث يتولى كل مركز شباب منطقة محددة يقوم بتنظيفها وتجميلها.

مشيراً إلى أن شباب الإسكندرية هم الأحق بهذا الدور بمشاركة المحافظة التي ستوفر المعدات والأدوات والمواد اللازمة بمشاركة رجال الأعمال .

ومن جانبه قال عمرو شوقي ،وكيل مديرية الشباب والرياضة، أنه تم إعداد 5000 شاب من المراكز الشبابية المختلفة، لتنظيف أربعة مناطق المنتزة وشرق ووسط والجمرك، وأنه سيتم إعطاء كل شاب “تي شيرت” ، “كاب” عليه شعار الحملة.

حضر الحفل محب شفيق الأمين العام لإتحاد أقباط مصر ،وعلى الضلعى رئيس جمعية حقوق الإنسان ،والفنان عثمان محمد علي ممثلاًعن المهن الفنية.