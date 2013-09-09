هزازي: نحتاج السعوديين

تمنى نايف هزازي هداف منتخب السعودية مساندة الجماهير للأخضر قبل مواجهة العراق في تصفيات كأس آسيا 2015.

وتلعب السعودية مع ترنداد وتوباجو الإثنين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة "OSN" الودية.

ويواجه لاعبو منتخب السعودية انتقادات من الجماهير بعد الخسارة من نيوزيلندا في افتتاح مباريات البطولة.

وقال هزازي لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "نحن بحاجة ماسة لمساندة كل جماهير الوطن ودعمنا، فنحن لا نستغني عنهم أبدا فهم داعم رئيسي ولاعب مهم في الانتصارات والإنجازات، وهم الروح الحقيقية لنا".

وأضاف "حينما يقف الجمهور وقفته المعتادة والمعروفة مع اللاعبين يتضاعف الجهد ويتحقق المطلوب".

وواصل متما "فوز الأخضر فوز للجميع، نريد أن نقف صفا لنعيد هيبتنا في الملاعب القارية والإقليمية، نحن في حاجة الجميع لننتصر على العراق ونواصل الصدارة ونتأهل بإذن الله للنهائيات ونستعيد هيبتنا القارية".