النُّجوم يتألقون في أسبوع نيويورك للموضة

الرياض - خلود أحمد

إطلالات النَّجمات من الأشياء التي تجدد حماسنا لعروض الأزياء الجارية في أسبوع الموضة، فمع انطلاقة كل عرض نرى تجددًا واختلافًا في إطلالات الحضور من نجوم الصف الأول.

اعتدنا على رؤية لاعب كرة القدم الشَّهير David Beckham في عروض زوجته Victoria Beckham كل موسم، ولكن في عرض البارحة أحضر معه ضيفة جديدة، وهي ابنته Harper البالغة من العمر سنتين.

كما كان عرض المصممة Monique Lhuillier حافلاً بإطلالات رائعة, وهذا ليس بالشيء الغريب بما أنَّ المصممة Lhuillier عرفت بتصاميمها المناسبة لإطلالات السجَّادة الحمراء.

جمعنا لكِ أعلاه أجمل ما ظهر من إطلالات للحضور في عروض أسبوع نيويورك للموضة.