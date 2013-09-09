نشرة الموضة: مشاهدات سيدتي نت من أسبوع نيويورك للموضة

كانت اليومين الثالث والرابع من أيام أسبوع الموضة النيويوركيّ حافلة بأجمل عروض الأزياء إذ عرضت فيها أجمل المجموعات لموسم ربيع وصيف 2014 لمصممين شهيرين مثل : Monique Lhuillier, Victoria Beckham, Alexander Wang, Zac Posen وغيرهم .

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