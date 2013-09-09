إليك أجمل إطلالات اليوم الرابع من أسبوع نيويورك للموضة

إنّه اليوم الرابع من أيّام أسبوع نيويورك الثمانية، أي هو منتصف الأسبوع تقريباً. وعادة ما يضمّ هذا اليوم توليفة مدروسة من العروض المميّزة لمصمّمين مشهورين، مع عروضٍ لآخرين يبحثون عن فرصتهم تحت الأضواء. وقد كان عرض المصمّمة الأمريكيّة Diane Von Furstenberg من النوع الأول، فاستقطب النجوم والمشاهير؛ وفيه قدّمت المصمّمة مجموعة من الثياب والاكسسوارات الملوّنة والضاجّة بالنقوش التي تذكّرنا بموضة السبعينات، وهي نفس الفترة التي شهدت بزوغ نجم هذه المصمّمة. ثمّ جاء عرض دار DKNY وعرض دار Hood by Air وعرض المصمّم الإسبانيّ Custo Barcelona ودار Altuzarra . بعد ذلك، ارتفعت سخونة اليوم مع عرض المصمّم الأمريكيّ Zac Posen الذي قدّم عرضاً مترفاً وباذخاً، غلبت عليه فساتين السهرة الرائقة، ذات الألوان المتوهّجة، والتي ستأخذ طريقها إلى السجادة الحمراء في أول حدث فني، بعد أن حجزتها نجمات كثيرات، منذ الآن.

وأخيراً، نتوقّف عند عرض البريطانية Victoria Beckham التي قدّمت ثياباً مرحة، تُخاطب الشابات الصغيرات، مع بعض الأطقم القطنية الخفيفة. وقد ركّزت بشكل خاصّ على الثياب القصيرة التي ترتفع عن الركبة بمسافات غير قصيرة، واختارت ألواناً حياديّة مثل الأبيض والأسود والبنيّ مع ومضات من الأزرق والورديّ. كما اهتمّت أيضاً بالاكسسوارات، وحملت عارضاتها الحقائب الجلديّة على شكل صندوق (Boxy Bag)، فيما جاءت الأحذية بأشكال مبتكرة، بعضها بكعوب "بلاتفورم"، وأخرى بكعوب رفيعة وأربطة جلدية رقيقة تطوّق منطقة الكاحل.

ولا ننسى أن نقول إنّ حضور زوج Victoria، لاعب الكرة الشهير، David، قد ساهم كثيراً في إلقاء مزيد من الضوء على هذا العرض، لاسيّما أنّه كان يحمل طفلتهما "هاربر" التي كانت أناقتها قصّة أخرى في سلسلة قصص هذه العائلة التي تسبقها شهرتها إلى أيّ مكان تتّجه إليه.

"سيدتي نت" كان هناك ليرصد لك أفضل وأجمل ما قدّم في هذا اليوم، فيما سيكون لنا وقفات أخرى مع أيّام الأسبوع المقبلة.

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