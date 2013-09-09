اقهري الجوع مع حمية The Zone Diet

يعتبر نظام "زون" الغذائيّ The Zone Diet الذي ابتكره الرائد في بحوث التأثير الهرمونيّ للغذاء ودور النظم الغذائية في علاج السرطان والجهاز العصبي والقلب والنوع الثاني من السكري، الدكتور "باري سيزر"، وسيلةً فعّالةً في إنقاص الوزن بشكل سليم، كما يُعدّ خطة صحيّة على المدى البعيد، بفضل احتوائه على ما بين 1200 إلى 1500 سعرة حراريّة، موزّعة على 5 وجبات طعام خلال اليوم الواحد.

"سيدتي نت" اطّلعت من اختصاصيّ التغذية "أكرم إبراهيم رشيد" على أهمية نظام "زون" الغذائيّ وكيفيّة تطبيقه ضمن البرنامج اليوميّ:

يعتمد نظام "زون" الغذائي على توازن بعض العناصر الغذائية الهامّة كـ "الكربوهيدرات" والبروتين والدهون، وفق النسب التالية: 40% للكربوهيدرات و30% للبروتين و30% للدهون في لائحة الطعام، ما يعمل على موازنة الاستجابات الهرمونيّة بين مكوّنات الغذاء وبين الأطعمة التي تدفع إلى داخل "المنطقة المثاليّة" The Zone بغرض التحكّم بالشهيّة وإحراق الدهون.ولكن لدى الإفراط في تناول "الكربوهيدرات" الخالية من الدهون، يقوم الجسم بإفراز كميات إضافيّة من "الأنسولين" كفيلة بتوليد رغبة شديدة في تناول كميّات كبيرة من السكّريات والنشويّات.

وتكمن الطريقة المثالية لموازنة "الانسولين" بالدم في الجمع بين "لبروتين" و"الكربوهيدرات" في كلّ وجبة. وقد تمّ تحديد الكميّات المفروضة من البروتين على أساس احتياجات الجسم، طبقاً لنظام "زون" الغذائي، على الشكل التالي: وحدة من البروتين مؤلّفة من 7 جرامات من اللحم الخالي من الدهن، ووحدة من الكربوهيدرات التي يفضّل أن تحتوي على 9 جرامات من الخضر والفاكهة.

كما يُحدّد هذا النظام تناول نسبة معيّنة من الدهون كزيت الزيتون وزيت الذرة.ويؤدّي تناول وحدة محتوية على جرام ونصف الجرام من هذه الدهون ووحدة البروتين إلى إبطاء عملية امتصاص الكربوهيدرات في الجسم والحفاظ على توازن "الانسولين"، ما يحثّ الجسم على إحراق الدهون المخزّنة للحصول على الطاقة اللازمة.

لائحة طعام مقترحة

- وجبة الفطور (بعد الاستيقاظ بساعة): نصف كوب من الجبن قليل الدسم ونصف كوب من ثمار العنب أو ثلاثة أرباع كوب من ثمار الشمام وكوب (200 ملليلتر) من عصير الفراولة.

- وجبة الغداء: شريحة تبلغ زنتها 56 جراماً من اللحم الخالي من الدسم، وأوقية من شرائح الخسّ والبندورة، و28 جراماً من الجبن الخالي من الدسم، حسب الرغبة، وشريحة من خبز القمح، مع طبق منوّع من سلطة الخضر، بالإضافة إلى "مايونيز" قليل الدسم، و6 حبات من الزيتون، مع حبّة واحدة من البرتقال أو الموز.

- وجبة خفيفة (بعد الغداء بساعتين): 28 جراماً من الجبن قليل الدسم وشرائح من البندورة والخيار وحبة من الخوخ أو المشمش.

- وجبة العشاء: 84 جراماً من شرائح صدور الدجاج المنزوعة الجلد، ونصف ملعقة من صلصة الشواء، وحبّة من البصل المشويّ، وكوب من القرنبيط المطهو على البخار، وطبق من سلطة السبانخ، بالإضافة إلى ملعقة طعام من صلصة الزيت والخلّ وكوب من عصير التوت أو الفراولة.

- وجبة خفيفة (قبل النوم بساعة): كوب من الزبادي المنزوع الدسم ونصف حبّة من التفاح.

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