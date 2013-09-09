الشرقية: نقل مدير مستشفى فاقوس وجزاءات للأطقم العاملة

الشرقية - محمود الشاذلي: الأثنين , 09 سيبتمبر 2013 13:50

قرر الدكتور سعيد عبدالعزيز عثمان محافظ الشرقية نقل الدكتور صلاح حسن القائم بأعمال مدير مستشفى فاقوس العام وخصم 5 أيام من راتبه مع مجازاة طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والعمال بالكامل بـ 5 أيام من رواتبهم وإحالتهم للشئون القانونية للتحقيق بسبب تدني وسوء الخدمة العلاجية بالمستشفى.

فضلاً عن عدم تواجد الأطباء وسوء الحالة العامة للمباني حيث تلاحظ وجود أكوام القمامة ومخلفات الأشجار وانتشار القطط والكلاب الضآلة داخل المستشفى ضمن جولة بمراكز شمال الشرقية والتي تضمنت "أولاد صقر، وكفر صقر، وفاقوس، وصان الحجر" لتنشيط العمل التنفيذي وحل مشكلة مياه الشرب وتفقد الأعمال بمحطة مياه حجير والقواسم.

> وأصدر محافظ الشرقية قرارًا بنقل المهندس جمال سليمان مسئول شركة مياه الشرب بأولاد صقر وتعيين المهندس صلاح عبدالحق بدلًا منه استجابة لمطلب أهالي المنطقة، لتقاعسه في أداء واجبه في توفير مياه الشرب لأهالي وقرى وعزب المنطقة.

> وكلف الدكتور سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية سكرتير عام المحافظة بالتنبيه على رءوساء المراكز والمدن بسرعة إعداد حصر للطرق الرئيسية بين القرى لوضعها ضمن خطة الرصف لتحقيق راحة المواطنين باعتبار أن الطرق هي عصب التنمية, وشدد المحافظ خلال الجولة على رفع الأتربة بمدخل مدينة كفر صقر على نفقة أصحاب المحلات وإنذارهم بفرض غرامات فورية ضدهم في حالة تكرار وجود الأتربة أمام محلاتهم.

> والتقى محافظ الشرقية بأهالي عزبة أبو سعيد التابعة لمنشية عبداللطيف بكفر صقر ومنشية يوسف وكلف رئيس المدينة بتشكيل لجنة فنية للكشف الفوري على مدى صلاحية كوبري منشية يوسف على بحر مويس حيث اشتكى الأهالي من سوء حالته ويهدد بوقوع كارثة في أي وقت.

> كما قام سيادته بتفقد محطة مياه القاسم بكفر صقر وقرر مجازاة رئيس المحطة وخصم 3 أيام من راتبة لعدم تواجده بالمحطة.

> وقام أيضًا سيادته بزيارة "مستشفى أولاد صقر المركزي" وعنف مدير المستفى على ضعف الخدمة العلاجية بأقسام النساء والتوليد والنظام والعناية المركزة والنظافة وحرص المحافظ على الاطمئنان بنفسه على مدى نظافة دورات المياه بالمستشفى.

> وشدد محافظ الشرقية على ضرورة بذل أقصى جهد وأمر مدير المستشفى والإدارة الصحية بكفر صقر بإعداد تقرير خلال إسبوع لتحديد إحتياجات المستشفى من الأطباء والأجهزة حيث تلاحظ وجود نقص حاد في أطباء "العظام والرمد والطوارئ والعمليات"، وخلال زيارته للمستشفى أصرت الحاجة نعيمة سلمي من أولاد كفر صقر التقاط صورة تذكارية مع المحافظ ولبى المحافظ رغبتها، وتفقد أقسام الاستقبال وعيادات الجلدية والتناسلية والغسيل الكلوي واستمع لشكاوى المرضى وذويهم من عدم وجود أجهزة تكييف بالغسيل الكلوي مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي ونقص أكياس الدم، كما استمع لشكوى العمالة المؤقتة بالمستشفى بعدم صرف رواتبهم شهر أغسطس حتى الآن وقرر خصم 5 أيام من رواتب مدير حسابات المستشفى لعدم تكرار ذلك، مؤكدًا أن التعليمات بضرورة صرف رواتب المتعاقدين خلال يوم 25 من كل شهر.

> وأكد محافظ الشرقية على سرعة حل مشكلة الصرف الصحي بالمستشفى مع إصلاح العيوب الفنية بمحرقة المستشفى والإلتزام بالإشتراطات الصحية حيث تلاحظ ظهور دخان كثيف بالمحرقة.

> وكلف المحافظ مدير الإدارة الصحية إعادة توزيع الأطباء بمستشفيات تلراك وأولاد صقر وكفر صقر العام وفقًا للإحتياجات مع مراعاة البعد الإنساني لراحة الجميع.

> كما قام المحافظ بزيارة "محطة أبوحجير" واستدعى اللواء أحمد عابدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية وطلب المحافظ بمواصلة الليل بالنهار لاستكمال الأعمال الإنشائية والخرسانية للمرحلة الثانية بالمحطة والتي تساعد على مضاعفة المحطة بمعدل 400 لتر ثانية بدلًا من 170 لترًا ثانية حاليًا مما تساعد على حل مشكلة مياه الشرب بقرى شمال الشرقية التي تعاني من ندرة المياه، وعنف محافظ الشرقية مسئول شركة المقاولون العرب لتقصيرهم في تنفيذ الأعمال وعلل مسئول الشركة ذلك بقوله : إن تعطل الأعمال بسبب استيراد المعدات والوحدات الكهروملينكسية للمحطة من الخارج.

> وشدد المحافظ على أنه لن يتنازل عن افتتاح المحطة خلال 31 أكتوبر القادم لتوفير مياه الشرب للمواطنين بشمال الشرقية, مشيرًا إلى أنه أجرى إتصالًا تليفونيًا مع المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجدية ووعد بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المحطة, مع توفير الإعتمادات المالية لكافة المشروعات المفتوحة بشكل فوري.