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متعب: مواجهة الجزائر؟ لن تتكرر مباراة أم درمان

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متعب: مواجهة الجزائر؟ لن تتكرر مباراة أم درمان متعب: مواجهة الجزائر؟ لن تتكرر مباراة أم درمان

يرى عماد متعب مهاجم الأهلي أن مواجهة لمنتخب الجزائر في تصفيات مونديال 2014 إذا أسفرت عنها قرعة المرحلة النهائية، ستكون مختلفة عن مواجهة 2009.

وتأهلت الجزائر إلى مونديال 2010 بعد الفوز على مصر في مباراة أم درمان الفاصلة، والتي شهدت اعتداءات على الجماهير المصرية.

وقد تسفر قرعة المرحلة النهائية عن مواجهة جديدة بين الفراعنة والجزائر، بعد أن تأهلا للجولة الختامية.

وقال متعب لـFilGoal.com: "متفائل بقدرة منتخب مصر على التأهل للمونديال، ولكن يجب ألا نشغل أنفسنا كثيرا بالقرعة".

وأوضح "يجب ألا نخشى مواجهة أي فريق في المرحلة النهائية".

وتابع صاحب الهدف الشهير في الفوز بالقاهرة 2-0 "اعتقد أن مواجهة الجزائر هذه المرة ستكون مختلفة هذه المرة، لأن الشعبين أصبحا أكثر وعيا ولن يسمحا بتكرار الأزمة بينهما أو أن تتسبب مباراة كرة قدم في عدوان بينهما".

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