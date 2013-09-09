الإصابة تحرم إسبانيا من خدمات إسكو أمام تشيلي

بات من المنتظر أن يعود إسكو صانع ألعاب منتخب إسبانيا إلى مدريد تاركا معسكر منتخب بلاده الذي يستعد لخوض مباراة ودية مع تشيلي بسبب الإصابة التي لحقت به يوم الخميس.

وكان إسكو قد تعرض للإصابة في الكاحل في تدريبات منتخب إسبانيا قبل مباراة فنلندا في تصفيات كأس العالم والتي غاب عنها اللاعب.

وأجرى إسكو اختبارا طبيا في معسكر إسبانيا إلا أنه أثبت عدم إمكانية مشاركته في مباراة تشيلي الودية ليعود اللاعب إلى ناديه لاستكمال العلاج.

وتعد إصابة إسكو ضربة قوية لكارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الذي تخلى عن خدمات مسعود أوزيل لصالح أرسنال الإنجليزي من أجل الإسباني الشاب الذي سجل 3 أهداف في الدوري حتى الآن.

يذكر أن إسكو صاحب الـ21 عاما قد انضم إلى ريال مدريد يوليو الماضي قادما من مالاجا مقابل 30 مليون يورو.