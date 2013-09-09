أخبار عاجلة

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإصابة تحرم إسبانيا من خدمات إسكو أمام تشيلي

Google+ Print
الإصابة تحرم إسبانيا من خدمات إسكو أمام تشيلي الإصابة تحرم إسبانيا من خدمات إسكو أمام تشيلي

بات من المنتظر أن يعود إسكو صانع ألعاب منتخب إسبانيا إلى مدريد تاركا معسكر منتخب بلاده الذي يستعد لخوض مباراة ودية مع تشيلي بسبب الإصابة التي لحقت به يوم الخميس.

وكان إسكو قد تعرض للإصابة في الكاحل في تدريبات منتخب إسبانيا قبل مباراة فنلندا في تصفيات كأس العالم والتي غاب عنها اللاعب.

وأجرى إسكو اختبارا طبيا في معسكر إسبانيا إلا أنه أثبت عدم إمكانية مشاركته في مباراة تشيلي الودية ليعود اللاعب إلى ناديه لاستكمال العلاج.

وتعد إصابة إسكو ضربة قوية لكارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الذي تخلى عن خدمات مسعود أوزيل لصالح أرسنال الإنجليزي من أجل الإسباني الشاب الذي سجل 3 أهداف في الدوري حتى الآن.

يذكر أن إسكو صاحب الـ21 عاما قد انضم إلى ريال مدريد يوليو الماضي قادما من مالاجا مقابل 30 مليون يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع