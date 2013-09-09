ابنة Victoria Beckham تسرق الأضواء منها خلال عرضها مجموعتها

خطفت الطفلة Harper Beckham الأنظار من والدها David Beckham، اللاعب الأشهر في العالم، ومن والدتها Victoria Beckham ، التي كانت تعرض مجموعتها الجديدة لربيع ـ صيف 2014، يوم أمس الأحد، حيث تمكنت الطفلة من شدّ العدسات إليها بسبب سحرها وجاذبيتها.

فمصمّمة الأزياء أصبحت تعتبر ابنتها علامة حظّ لها، إذ تجلس في المقعد الأماميّ مع والدها David Beckham، إلى جانب مديرة تحرير مجلة The Vogue العالمية Anna Wintour.

وقد تمكنت الطفلة من رسم ابتسامة على وجه Anna Wintour التي ما نادراً ما نراها سعيدة، أما والدها David Beckham فالابتسامة لم تُفارق وجهه أبداً.

Harper Beckham كانت ترتدي ثوباً أبيض اللون من تصميم كلوي مع قلادة ذهبية وترفع شعرها بتسريحة كعكة.