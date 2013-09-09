مصدر نفطى ينفى وقف "أو إم فى" النمساوية إنتاجها فى ليبيا

نفى مصدر مطلع بوزارة النفط الليبية، اليوم الاثنين، أن تكون مجموعة الطاقة النمساوية "أو إم فى" قد أوقفت إنتاجها النفطى فى ليبيا نهائياً.

وكان متحدث باسم "أو إم فى"، وهى واحدة من أكبر منتجى النفط فى ليبيا، قد صرح لوسائل إعلام أول أمس السبت، أن الشركة أوقفت إنتاجها على خلفية تأثرها بالاعتصامات والإضرابات التى عمت موانئ وحقول النفط فى ليبيا، والتى طالت مناطق تعمل فيها الشركة.

وقال المصدر، فى تصريحات لوكالة الأناضول، إن الشركة قامت بإغلاق صمام خاص بشحن النفط من حقل الشرارة إلى مصفاة الزاوية غرب طرابلس وحسب، ما أدى لتوقف إنتاجها النفطى جزئياً بالبلاد.

وأوضح أن المجموعة النمساوية هى جزء من ائتلاف شركات للعمليات النفطية، وليس لها الحق فى أن توقف إنتاجها باعتبارها ليست مشغلا.

ولم يعط المصدر أية تفاصيل أخرى لمراسلنا بطرابلس، حول تطورات الأوضاع بالقطاع النفطى، إلا أنه تحدث عن مساع لفض جميع الاعتصامات بالمنشآت النفطية، وعودة حركة الإنتاج والتصدير إلى طبيعتها.

وتراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى نحو 200 ألف برميل يوميا بنهاية أغسطس الماضى، مقابل متوسط إنتاج 1.3 مليون برميل فى بداية العام الجارى 2013.