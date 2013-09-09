الإضراب يمنع هيونداى من إنتاج 44 ألف سيارة الشهر الماضى

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الاثنين، أن شركة هيونداى موتورز "أكبر منتج للسيارات فى كوريا الجنوبية" لم تتمكن من إنتاج حوالى 40 ألف سيارة بسبب الإضراب الجزئى للعمال الشهر الماضى.

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، قالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم، إن شركة هيونداى ووحدتها كيا تكبدت خسائر فى إنتاج السيارات بمقدار 44.634 ألف سيارة على خلفية الإضراب الجزئى الشهر الماضى، وتوقف العمل الإضافى فى نهاية عطلات الأسبوع.

وكنتيجة لذلك، بلغ حجم صادرات هيونداى من السيارات 85.588 ألف سيارة مسجلة أدنى مستوى لها خلال عام، لكن الرقم كان مرتفعا بنسبة 59.4% عن الشهر نفسه من العام الماضى، عندما تعرضت الشركة لخسائر هائلة، نتيجة لإضراب استمر لفترة طويلة العام الماضى، ووصلت صادرات كيا إلى 035ر84 ألف سيارة فى أسوأ أداء خلال سنة واحدة باستثناء فبراير الماضى.

من ناحية أخرى، ارتفع إجمالى إنتاج السيارات بواسطة الشركات المحلية بنسبة 44.3% إلى 624.342 ألف سيارة الشهر الماضى، وزادت الصادرات الكورية الجنوبية من السيارات بنسبة 38.9% لتصل إلى 480.230 ألف سيارة، كما ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 29.4% إلى 111.067 ألف سيارة فى أغسطس.