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ضباط قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية يحبطون محاولة سطو مسلح على مكتب معاشات

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ضباط قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية يحبطون محاولة سطو مسلح على مكتب معاشات ضباط قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية يحبطون محاولة سطو مسلح على مكتب معاشات

صورة أرشيفية

أحبط ضباط قسم شرطة أول المنتزه برئاسة العميد “إبراهيم عبد العاطى”  مأمور القسم عملية سطو مسلح صباح اليوم الاثنين على مكتب بريد بمنطقة سيدى بشر، أثناء قيامه بصرف المعاشات، وتبين ان عملية السطو حاول تنفيذها المتهم “حسام حسن” 26 سنه، و بحوزته طبنجات صوت ومطواه، وزميله سائق توكتوك.

وكان اللواء “أمين عز الدين”  مدير أمن الاسكندرية قد تلقى بلاغا من المواطنين يفيد بقيام شخصين مجهولين مستقلين توكتوك قامو بالسطو على مكتب بريد السرايا بمنطقة سيدى بشر بحرى، فتوجهت على الفور قوة من قسم المنتزة والقت القبض على أحد المتهمين وقام الاخر بالفرار خارج مكتب البريد وجارى البحث عنه وترحيل المتهم الذى القى القبض عليه الى قسم المنتزة وجارى التحقيق معه.

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