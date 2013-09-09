بالأسماء.. قرار جمهورى بترقية 1522 مستشارا وعضوا بالنيابة الإدارية

كتب : محمد بركات منذ 57 دقيقة

أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بترقية 1522 مستشارا وعضوا من مختلف الدرجات عقب موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز عنانى على إجراء حركة الترقيات .

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية وأضاف أن القرار الجمهورى شمل 126 نائباً لرئيس الهيئة، و126 وكيل عام أول، و74 وكيل عام، و99 رئيس نيابة "أ"، و156 رئيس نيابة "ب"، و247 وكيل أول نيابة، و498 وكيل نيابة، و246 مساعد، وذلك وفقا لما يلى :-

نائب رئيس هيئة

المستشارون محمد السید ، صلاح ھرماس ، ناصر سلامه ، جابر الجندى ، احمد بودى ، طه الطحان ، السید عبد العزیز ، محمد فودة ، مصطفى عماره ، ھبه كامل ، على احمد ، امین عثمان ، محمد عبد النعیم ، عبد الدایم امام ، سید ابو بكر الصدیق ، اسامه عبد الخالق ، محمد صلاح ، احمد سعید ، كمال دراز ، محمد سرحان , لطفى محمد ، مھا فراج ، صلاح عطاره ، یسرى عبد الجلیل ، مصطفى حمزاوى ، سامح القاضى

ابو الوفا الطاھر ، عادل ابو ھیب ، حسن الغزاوى ، احلام سالم ، عصام ھاشم ، عبد الرحیم العلاوى ، حسام الدین الطحاوى ، ماھر منسى ، مھا زھران ، جمال عكاوى ، عطیات ابراھیم ، جوده مقیدم ، وائل السعید ، خالد الجارحى ، مصطفى عبد التواب ، اشرف كمال غبريال ، یاسر محمود ، مصطفى بكر ، محمود شاكر ، محمد اشرف ، رمضان الشربینى ، رضا عبد الكریم ، عمر مكرم ، السید العرینى ، محمد عبد القادر، شریف ابراھیم ، السید ابو طالب ، سحر الفكھانى ، مدحت سلیم ، حامد فرحات ، عماد الشامى ، عماد سالم ، محمود یوسف ، محمد شحاته ، سامى الشرنوبى ، على حجازى ، باسم زخارى ، محمد رامى ، ایھاب الشریطى ، محمد آدم ، حسام ھنداوى ، محمد حامد ، احمد حرفوش ،عمرو الویشى ، محمد جنیدى ، عبد المھیمن صبحى ، محمد رشدى ، یحیى مشالى ، یاسر حمدى ، عزه حلمى.

وكيل عام أول

المستشارون عمرو طاحون ، محمد روبى ، سھى خلف عصام الدین رضوان ، سید ابو حجر ، محمد البیك ،مصطفى الروبى ،ممدوح البحیرى ، سمیر الشباسى ، ایمان موسى ،سید صلاح ، علاء الدین رشوان ، عمرو یس ، معتز المھدى ، احمد حماد ، محمد الشناوى ،محمد السید ، احمد ایوب ، مدحت محمد ، حسام السید ، محمد عطوه، محمد المصرى، عاطف كشك، عصمت بدوى ، اسلام مقبل ، مجدى حیدر، محسن جاھین ، ممدوح شوشة ، صلاح خفاجى، محمد الشال ، عماد الدخمیسى، عدلى عبد النافع اشرف الخولى، ایمن النحال، هشام فراج، سحر محمد ،احمد السید ، م

شبكةعيونالإخبارية

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