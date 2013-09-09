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حركة "وعى" تطالب بالإفراج الفورى عن الصحفى أحمد أبو دراع

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حركة "وعى" تطالب بالإفراج الفورى عن الصحفى أحمد أبو دراع حركة "وعى" تطالب بالإفراج الفورى عن الصحفى أحمد أبو دراع

طالبت حركة وعى للتثقيف السياسى بالإفراج عن الصحفى السيناوى أحمد أبو دراع، مراسل جريدة "المصرى اليوم" وقناة "أون تى فى" بمحافظة شمال سيناء.

وقالت الحركة فى بيان لها: "نستنكر بشدة القبض على الصحفى أبو دراع وتحويله للمحكمة العسكرية، والتضييق على وسائل الإعلام والصحافة وسياسة تكميم الأفواه التى ينتهجها النظام الحالى".

كما طالبت الحركة بسرعة تدخل نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وجريدة المصرى اليوم وقناة "اون تى فى" الإفراج عن "أبو دراع"، مستنكرة إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، كما استنكرت نشر صور للصحفى باعتباره إرهابيا قائلة "كيف لصحفى حائز على جائزة سمير قصير لحرية الصحافة أن يكون إرهابيا.

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