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جامعة المنصورة تختار أفضل موقع لإنشاء مطار بالمحافظة

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جامعة المنصورة تختار أفضل موقع لإنشاء مطار بالمحافظة جامعة المنصورة تختار أفضل موقع لإنشاء مطار بالمحافظة

عقد الدكتور محمود المليجى، نائب رئيس جامعة المنصورة، الاجتماع الثانى للدراسات المبدئية لإنشاء مطار الدقهلية المدنى الدولى، وذلك بحضور أساتذة من كلية الهندسة، وكلية السياحة والفنادق وعدد من أساتذة الهندسة المدنية، وخبراء التخطيط ودراسات الجدوى.

وتناولت المناقشات تحديد الموقع الأفضل لإنشاء المطار، واستقر الرأى على إعداد تقارير عن أفضل المواقع وتقديمها فى الاجتماع القادم.

يذكر أن هذه الاجتماعات تتم بشكل مستمر لسرعة الانتهاء من الدراسات المبدئية لإنشاء المطار وتقديمها إلى اللواء عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية، تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة بالموافقات اللازمة لإنشاء هذا المشروع الهام الذى لاقى قبولا كبيرا وحماساً جارفاً من مواطنى الدقهلية.
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