ماذا تأكل Kate Middleton حتى تحافظ على جمال شعرها؟

لطالما حلمت الملايين من الفتيات والسيِّدات بالحصول على شعر حيويّ وصحيّ كـKate Middleton، نظراً إلى أنّ التألُّق والشَّعر اللامع هو أكثر ما يميِّزها عن غيرها. ولكن، إذا علمتِ أنَّ السِّر وراء هذا الشَّعر لا يتضمَّن أيّ مستحضرات أو منتجات كيميائيَّة للعناية بالشَّعر، فهل ستصدِّقين؟

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فقد أشارت Kate Middleton إلى أنَّ السِّر وراء حيويَّة وجمال شعرها يكمن في نظامها الغذائيّ الذي تتبعه بإتقان، فالأطعمة التي ندخلها إلى الجسم لا يقلّ تأثيرها عن المنتجات التي تستخدمها.

إليكِ هذه الأطعمة الأربع التي تحرص Middleton على اعتمادها في نظامها الغذائيّ:

1. سمك السلمون

يُعتبر سمك السلمون من أكثر الأطعمة غنًى بالبروتين وفيتامين (D) المهمّين لحيويَّة الشَّعر وقوَّته، إضافةً إلى احتوائه على نسبة عالية من أحماض "أوميغا 3"، والتي تعتبر المفتاح وراء صحَّة وحيويَّة الشَّعر؛ فالشَّعر يحتاج إلى هذه الأحماض الدهنيَّة والبروتينات حتى ينمو ويُصبح أكثر حيويَّة وقوَّة، وهذه الأحماض لا تستطيع أن تنتج من تلقاء نفسها، فيكون سمك السلمون هو الحلّ للحصول على هذه العناصر.

2. الجوز

إنّ الجوز والبندق يحتويان على مستويات عالية من "أوميغا 3"، إضافةً إلى فيتامين (E) الهام لحماية الشَّعر من أشعَّة الشَّمس الضَّارة. وكذلك يحتوي الجوز على البيوتين، الذي يمنع تساقط الشَّعر، كما النحاس الذي يُساعد ـ أيضاً ـ في الحفاظ على لون الشَّعر الطبيعيّ الغنيّ.

3. البيض

يُعتبر البيض من أهمّ مصادر البروتين التي تُساعد في تجديد الشَّعر المرهق، بسبب أشعة الشَّمس. كما أنَّه يحتوي على الحديد؛ وهو عنصر هام لنمو الشَّعر بشكل صحيّ؛ لأنَّه يُساعد الخلايا في حمل الأوكسجين إلى بصيلات الشَّعر. لذلك، قد يؤدّي نقص الحديد في النظام الغذائيّ اليوميّ إلى تساقط شعرك وفقدانه لحيويَّته.

4. السبانخ

السبانخ كما هو متعارف عليه، يُعتبر من أكبر مصادر الحديد، كما أنَّه يحتوي على البيتا كاروتين وحمض الفوليك وفيتامين (C)، وكلُّها مكونات هامَّة للحصول على بصيلات شعر حيويَّة وفروة رأس صحيَّة؛ ففيتامين(C) من الفيتامينات الهامَّة لتحسين الدورة الدمويَّة في فروة الرأس.

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