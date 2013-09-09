أوقفي نمو الشَّعر غير المرغوب فيه مع الترمس

"سيِّدتي نت" ينصحك بالاستعانة بالترمس المرّ لوقف نمو الشَّعر غير المرغوب فيه. كلّ ما عليك فعله هو شراء القليل من الترمس المرّ، وطحنه جيّداً، ثمّ القيام بالخطوات البسيطة التالية:

1- انقعي الترمس المطحون في القليل من الماء المغليّ ليلاً.

2- عند الصباح، قومي بأخذ منقوع الترمس، وضعيه في بخّاخة بلاستيكيّة صغيرة.

3- بعد إزالة الشَّعر بالطَّريقة التي تفضّلينها، قومي برشّ منقوع الترمس على بشرتك.