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Huile Prodigieuse من Nuxe سرّ جمال نساء العالم

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Huile Prodigieuse من Nuxe سرّ جمال نساء العالم Huile Prodigieuse من Nuxe سرّ جمال نساء العالم

ما زال Huile Prodigieuse من Nuxe الزيت الأصلي والأفضل. فتركيبته الفريدة ترفعه كرمز بين منتجات الترطيب. إن زيتHuile Prodigieuse طبيعي ومثير ومتعدّد الاستعمالات للوجه والجسم والشعر، وقد دخل إلى قلب المرأة بدون استئذان أينما وُجدت في العالم.
زيت فعّال لدرجة تفوق الوصف، ويستحيل أن يحلّ منتج آخر مكانه، فهو فريد في مكانته، تركيبته الطبيعية بنسبة 97.8% معزّزة بالفيتامين E وهي خالية تماماً من مادّة السيليكون والزيوت المعدنية والموادّ الحافظة.
يحتوي زيت Huile Prodigieuse على مزيج فريد من ستّ نباتات ثمينة (المكاداميا والبندق وأبو العرق واللوز الحلو وزهرة الكاميليا ونبتة سانت جونز)، وتركيبته من الزيت الجافّ لها قدرة لا مثيل لها على تغذية ومعالجة وتنعيم الشعر والبشرة. عطر هذا الزيت مصدر وحي للأنوثة وفرح الحياة خاصّة مع النفحات العطرية لزهر البرتقال والبرتقال المرّ والبرقوق بالإضافة إلى النفحات العطرية الآسرة لبراعم الورد وزنبق الوادي والزنبق الأبيض والشذى الرقيق للكهرمان والفانيلا وخشب الأرز.

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سيدتي