الصحفى المفرج عنه فى سوريا يدلى بأقواله أمام قضاء روما غداً

أفادت السلطات بأن الموفد الخاص لصحيفة لاستامبا الإيطالية دومينيكو كيريكو الذى خطف فى إبريل وأفرج عنه الأحد فى سوريا، سيدلى بأقواله أمام القضاء فى روما الاثنين.

والصحفى البالغ من العمر 62 عاما، والذى وصل حوالى منتصف الليل إلى مطار شيمابينو فى روما، حيث استقبلته وزيرة الخارجية ايما بونينو، بدا متعبا وهزيلا لكنه فى صحة جيدة بحسب المشاهد التى نقلها التليفزيون الإيطالى. وقال لبعض زملائه بعد نزوله من الطائرة، "عشت خمسة أشهر كما لو أنى على المريخ، لم ألق معاملة جيدة وشعرت بالخوف".

من جهتها قالت الوزيرة لصحيفة لاستامبا التى عبرت عن فرحتها بعودة مراسلها فى خبر على صفحتها الأولى صباح الاثنين، إنه لم يتسرب فى المقابل أى نبأ عن مواطن إيطالى آخر خطف منذ يوليو فى سوريا وهو الأب دالوليو.

وأضافت الوزيرة، أن "الاتصالات نادرة فى الوقت الراهن وهى للآسف أقل تطمينا بكثير مما كانت بالنسبة لكيريكو، لكن هذا النبأ السار يثبت لنا أنه لا يزال هناك ما يمكننا القيام به، وأنه سيتعين علينا التحلى بالكثير من التصميم، مع القليل من الحظ بالتأكيد".

وأعلنت إحدى بنات الصحفى، ميتيا، لوكالة أنسا الإيطالية، أنها "متأثرة وسعيدة وتنتظر بفارغ الصبر معانقته مجددا". وكانت ميتيا وجهت مع شقيقتها اليونورا فى يونيو نداء مؤثرا عبر شريط فيديو نشر بعدة لغات ومنها العربية وفيه تطلبان تزويدهما "بكل المعلومات التى يمكن أن تتيح العثور عليه". وفتح القضاء الإيطالى تحقيقا حول خطف الصحفى وسيستمع إلى أقواله صباح الاثنين.

وعندما خطف فى إبريل بعد دخوله إلى سوريا عبر لبنان من دون تأشيرة من السلطات السورية، كانت تلك رابع مرة يدخل فيها الصحفى إلى سوريا، وقد قام الصحفى بتغطية أحداث فى القارة الأفريقية، فى ليبيا وكذلك فى السودان ودارفور أو حتى فى مالى.