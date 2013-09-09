الشرطة التونسية تقتل 2 من المتشددين وتعتقل 2 آخرين

قال مسئول بوزارة الداخلية اليوم الاثنين، إن الشرطة التونسية قتلت اثنين من المتشددين الإسلاميين واعتقلت اثنين من كبار القادة فى جماعة أنصار الشريعة المتشددة.

وقال مسئول بوزارة الداخلية لرويترز "الشرطة قتلت اثنين من المتشددين من أنصار الشريعة واعتقلت اثنين من كبار المسئولين فى الجماعة من بينهم القائد العسكرى للجماعة واسمه محمد العوادى فى المرناقية قرب العاصمة تونس."

وقبل أسبوعين أعلن رئيس الوزراء على العريض تصنيف جماعة أنصار الشريعة جماعة إرهابية بعد أن قال إنه ثبت أنها تقف وراء اغتيال المعارضين العلمانيين محمد البراهمى فى يوليو تموز وشكرى بلعيد فى فبراير شباط الماضى.