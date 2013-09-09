اشتباكات بالخرطوش بين الإخوان و أهالي الأخماس بالمنوفية بسبب ” تسلم الأيادي”

وقعت مساء أمس إشتباكات بين أهالى قرية الاخماس التابعة لمركز السادات محافظة المنوفية وأعضاء بجماعة الاخوان المسلمين عقب مسيرة لمؤيدى الرئيس المعزول “محمد مرسى” جابت القرية لتنديد بما وصفوه بالإنقلاب العسكري وحملات الاعتقالات وتكمين الافواه ضد قيادات الجماعة.

ورفع المشاركون فى المسيرة صور مرسي وشعار رابعة العدوية ولافتات”يسقط يسقط حكم العسكر”، الانقلاب هو الارهاب ” و “الداخلية ..بلطجية ” مرددين هتافات هتافات مناهضة للجيش والشرطة منها ” ضحكوا عليكوا وقالوا ارهاب واحنا جيران والباب فى الباب “، ” اللي بيقتل اهله وناسه يبقي عميل من ساسه لراسه “.

أدى ذلك لإثارة حفيظة الأهالي وقام بعض سائقي التوكتوك بتشغيل أغنية “تسلم الايادي” بجوار المسيرة مما أدى الى وقوع اشتباكات بين الجانبين استخدم فيها الخرطوش والأسلحة البيضاء و التراشق بالحجارة، وأسفرت الاشتباكات عن كل “محمد عبده شكري” – عامل – و”محمد على شاهين” –طالب- بطلقات خرطوش.

تم نقلهم لمستشفى السادات المركزى وتحرر محضر رقم 12688 جنح السادات وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.